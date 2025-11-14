https://1prime.ru/20251114/gd-864536112.html
Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета Соцфонда
Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета Соцфонда - 14.11.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета Соцфонда
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2026 год... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T13:32+0300
2025-11-14T13:32+0300
2025-11-14T13:32+0300
экономика
финансы
россия
рф
госдума
фонд пенсионного и социального страхования
дума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов - на рассмотрение Думы его планируется вынести 18 ноября. Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2026 год по доходам в сумме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), по расходам – 18,748 триллиона (8% ВВП). Доходы Соцфонда на 2027 год запланированы на уровне 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; на 2028 год – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона рублей соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы. Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, отмечается в ней. Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Соцфонда в 2026 году составит 4,692 триллиона рублей (в том числе на обязательное пенсионное страхование, ОПС, 411,2 миллиарда), в 2027 году – 4,443 триллиона (в том числе на ОПС – 120,6 миллиарда), в 2028 году – 4,502 триллиона рублей. Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на индекс роста прожиточного минимума пенсионера. А расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (без учета расходов на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг), пособия и компенсации определены в 2026-2028 годах с учетом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен за предыдущий год.
https://1prime.ru/20251031/pensiya-864090526.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, госдума, фонд пенсионного и социального страхования, дума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Госдума, Фонд пенсионного и социального страхования, Дума
Комитет ГД рекомендовал принять во втором чтении проект бюджета Соцфонда
Комитет ГД рекомендовал принять проект бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов - на рассмотрение Думы его планируется вынести 18 ноября.
Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2026 год по доходам в сумме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), по расходам – 18,748 триллиона (8% ВВП).
Доходы Соцфонда на 2027 год запланированы на уровне 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; на 2028 год – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона рублей соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы.
Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, отмечается в ней.
Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Соцфонда в 2026 году составит 4,692 триллиона рублей (в том числе на обязательное пенсионное страхование, ОПС, 411,2 миллиарда), в 2027 году – 4,443 триллиона (в том числе на ОПС – 120,6 миллиарда), в 2028 году – 4,502 триллиона рублей.
Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на индекс роста прожиточного минимума пенсионера.
А расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (без учета расходов на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг), пособия и компенсации определены в 2026-2028 годах с учетом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен за предыдущий год.
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию