Иноагенту Ладе-Русь грозит до 12 лет лишения свободы
2025-11-14T03:41+0300
2025-11-14T03:41+0300
2025-11-14T03:41+0300
общество
экономика
россия
рф
самарская область
украина
цик
САМАРА, 14 ноя - ПРАЙМ. Объявленной в розыск иноагенту, основательнице ликвидированной за экстремизм партии "Воля" Светлане Ладе-Русь (Пеуновой) грозит до 12 лет лишения свободы по самой тяжкой статье из обвинения - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц, следует из Уголовного кодекса РФ.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Ладе-Русь предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса. Из них максимальное наказание предусматривает статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц (пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ).
"Наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового", - следует из санкции статьи УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда.
Дело Лады-Русь рассматривается в суде в Самарской области заочно, так как с апреля 2016 она находится в международном розыске по делу о мошенничестве. Заседания проходят в закрытом режиме. Суд планирует сегодня вынести приговор.
Пеунова баллотировалась в 2012 году в президенты РФ, но ЦИК отказал ей в регистрации, поскольку она не смогла собрать нужного количества подписей в свою поддержку. В СМИ широкую известность Пеунова получила после заявления о том, что в 2012 году на Землю должны были прилететь рептилии с планеты Нибиру.
В марте 2023 года министерство юстиции РФ внесло Ладу-Русь в перечень иностранных агентов. По данным министерства, она призывала к борьбе с действующей властью РФ, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом".
