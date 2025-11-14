https://1prime.ru/20251114/gosduma-864520614.html

В Госдуму внесут проект о налоговых льготах для инвесторов соцпредприятий

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести налоговую льготу для инвесторов социальных предприятий, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Проектом федерального закона предлагается дополнить статью 284 Налогового кодекса Российской Федерации новым пунктом 1.20, закрепляющим право для социальных предприятий, соответствующих критериям МСП", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно сопроводительным документам, в настоящее время существующие механизмы государственной поддержки, включая специальные налоговые режимы и отдельные льготы, не в полной мере учитывают специфику инвестирования в активы социальных предприятий. В частности, по мнению авторов инициативы, они не предусматривают целевых мер, позволяющих непосредственно уменьшать налоговые обязательства инвесторов за счет сумм произведенных инвестиций. Проектом предлагается дополнить статью 284 Налогового кодекса новым пунктом, который даст социальным предприятиям, относящимся к малым и средним, право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму инвестиций, направленных на развитие их социальной деятельности. Льгота, в случае принятия данной инициативы, будет носить целевой характер и применяться только к инвестициям в основные средства и научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы, принятые к учету после получения организацией статуса социального предприятия. Проектом предусматривается ограничение размера налогового вычета в 30% от фактически произведенных затрат на инвестиции за отчетный период, что, как указывается в документах, позволит сохранить баланс между стимулированием бизнеса и интересами бюджета. "Уверен, что предлагаемый механизм станет важным стимулом для бизнеса инвестировать в развитие социальной сферы. Единые правила применения налоговой льготы, включая перечень документов, подтверждающих целевое использование средств, фракция предлагает определить министерству финансов", - сказал Миронов РИА Новости.

2025

