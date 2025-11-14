https://1prime.ru/20251114/gost-864521416.html

В России вступит в силу ГОСТ по изготовлению детской посуды

бизнес

общество

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. ГОСТ с рекомендациями по изготовлению детской посуды, ванночек, горшков, расчесок и других пластмассовых товаров вступит в силу в России с 1 декабря, РИА Новости ознакомилось с содержанием документа. Стандарт распространяется на пластмассовые изделия для ухода за детьми, включая посуду, столовые приборы, изделия санитарно-гигиенического и хозяйственного назначения. Он устанавливает общие технические требования к таким изделиям, правила их хранения и транспортировки. Так, например, предусматривается, что изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны быть стойкими к 1%-ному раствору уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам, нагретым до температуры в районе 60 градусов, сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии горячей воды. Прочность должна быть таковой, чтобы после пятикратного падения изделия, наполненного водой, с высоты 120 сантиметров не наблюдалось остаточной деформации, трещин, сколов и разрушений. Также отмечается, что крышка, например, бутылочки и других аналогичных изделий должна обеспечивать их герметичность и не пропускать воду. Предусматривается, что изделия не должны иметь острых кромок, если это не определено его функциональным назначением. Клеевой шов должен быть ровным, чистым, без пропусков. Ширина шва - не более 5 миллиметров. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 декабря этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

бизнес, общество