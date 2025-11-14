https://1prime.ru/20251114/gruzdev-864536464.html

В Минпромторге назвали одного из самых активных торговых партнеров России

2025-11-14T13:48+0300

экономика

россия

индия

сбербанк

русал

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 14 ноя – ПРАЙМ. Индия остается одним из самых активных торговых партнеров России, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в ходе выступления на саммите Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. "Мы продолжаем тесно сотрудничать с Индией и сегодня в сфере торговли, инвестиций, технологий. Индия неизменно остается одним из наших самых активных партнёров в международных отношениях. Сегодня мы видим в этой стране нашего второго торгового партнера, товарооборот России и Индии вырос в семь раз за последние пять лет", - заявил Груздев. Саммит Конфедерации индийской промышленности 2025 года, организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, проходит в индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов). В рамках форума прошла российская страновая сессия с участием представителей ведущих отечественных компаний - Сбербанка, "Русала" и других, привлекшая широкое внимание представителей индийской промышленности.

индия

россия, индия, сбербанк, русал