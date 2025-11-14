Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Груздев оценил позиции России на мировых рынках - 14.11.2025
Груздев оценил позиции России на мировых рынках
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 14 ноя – ПРАЙМ. Россия сохраняет позиции на мировых рынках, несмотря на все западные санкции, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в ходе выступления на саммите Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. "Несмотря на все санкции, о которых вы слышали - Россия сейчас является мировым лидером по количеству применяемых к ней санкций, почти 25 тысяч различных видов ограничений - все же мы здесь, мы конкурентоспособны. Рост ВВП в России этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, за первые восемь месяцев этого года рост составил около 3%", - заявил Груздев. Он отметил, что Россия продолжает оставаться надежным партнером. "Мы можем выполнять свои обязательства и готовы к дружественному и эффективному сотрудничеству с Индией, у которой есть свои долгосрочные приоритеты, которые совпадают с российским подходом и намерениями России", - добавил замглавы Минпромторга. Саммит Конфедерации индийской промышленности 2025 года, организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, проходит в индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов). В рамках форума прошла российская страновая сессия с участием представителей ведущих отечественных компаний - Сбербанка, "Русала" и других, привлекшая широкое внимание представителей индийской промышленности.
Груздев оценил позиции России на мировых рынках

14.11.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 14 ноя – ПРАЙМ. Россия сохраняет позиции на мировых рынках, несмотря на все западные санкции, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в ходе выступления на саммите Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме.
"Несмотря на все санкции, о которых вы слышали - Россия сейчас является мировым лидером по количеству применяемых к ней санкций, почти 25 тысяч различных видов ограничений - все же мы здесь, мы конкурентоспособны. Рост ВВП в России этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, за первые восемь месяцев этого года рост составил около 3%", - заявил Груздев.
Он отметил, что Россия продолжает оставаться надежным партнером.
"Мы можем выполнять свои обязательства и готовы к дружественному и эффективному сотрудничеству с Индией, у которой есть свои долгосрочные приоритеты, которые совпадают с российским подходом и намерениями России", - добавил замглавы Минпромторга.
Саммит Конфедерации индийской промышленности 2025 года, организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, проходит в индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов).
В рамках форума прошла российская страновая сессия с участием представителей ведущих отечественных компаний - Сбербанка, "Русала" и других, привлекшая широкое внимание представителей индийской промышленности.
