https://1prime.ru/20251114/gruzdev-864537687.html

Груздев оценил позиции России на мировых рынках

Груздев оценил позиции России на мировых рынках - 14.11.2025, ПРАЙМ

Груздев оценил позиции России на мировых рынках

Россия сохраняет позиции на мировых рынках, несмотря на все западные санкции, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T14:51+0300

2025-11-14T14:51+0300

2025-11-14T14:51+0300

экономика

россия

индия

минпромторг

сбербанк

русал

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 14 ноя – ПРАЙМ. Россия сохраняет позиции на мировых рынках, несмотря на все западные санкции, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в ходе выступления на саммите Конфедерации индийской промышленности в Вишакхапатнаме. "Несмотря на все санкции, о которых вы слышали - Россия сейчас является мировым лидером по количеству применяемых к ней санкций, почти 25 тысяч различных видов ограничений - все же мы здесь, мы конкурентоспособны. Рост ВВП в России этом году составит около 1,3%. Наша внешняя торговля растет, наш производственный сектор вырос на 8,5% в прошлом году, за первые восемь месяцев этого года рост составил около 3%", - заявил Груздев. Он отметил, что Россия продолжает оставаться надежным партнером. "Мы можем выполнять свои обязательства и готовы к дружественному и эффективному сотрудничеству с Индией, у которой есть свои долгосрочные приоритеты, которые совпадают с российским подходом и намерениями России", - добавил замглавы Минпромторга. Саммит Конфедерации индийской промышленности 2025 года, организованный совместно с министерством торговли и промышленности Индии, проходит в индийском штате Андхра-Прадеш на востоке страны. В рамках двухдневного саммита пройдут почти два десятка пленарных заседаний, в которых примут участие многие национальные и международные промышленники и руководители бизнеса. Всего в саммите принимают участие почти 3 тысячи делегатов из десятков стран. Правительство Андхра-Прадеш надеется в ходе саммита привлечь в штат финансирование объемом в триллион рупий (11,2 миллиарда долларов). В рамках форума прошла российская страновая сессия с участием представителей ведущих отечественных компаний - Сбербанка, "Русала" и других, привлекшая широкое внимание представителей индийской промышленности.

https://1prime.ru/20251114/gruzdev-864536464.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, минпромторг, сбербанк, русал