На Нововоронежской АЭС восстановили работу энергоблоков после атаки ВСУ
На Нововоронежской АЭС восстановили работу энергоблоков после атаки ВСУ
Работа всех энергоблоков на Нововоронежской АЭС после атаки украинских дронов восстановлена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. | 14.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Работа всех энергоблоков на Нововоронежской АЭС после атаки украинских дронов восстановлена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По его словам, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально. "К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, это не первый "акт безрассудной агрессии ВСУ в сторону российских атомных станций". Гусев поблагодарил сотрудников Нововоронежской АЭС и оперативные службы за четкую и слаженную работу.
