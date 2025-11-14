Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Нововоронежской АЭС восстановили работу энергоблоков после атаки ВСУ - 14.11.2025, ПРАЙМ
На Нововоронежской АЭС восстановили работу энергоблоков после атаки ВСУ
энергетика
промышленность
алексей лихачев
нововоронежская аэс
росатом
всу
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Работа всех энергоблоков на Нововоронежской АЭС после атаки украинских дронов восстановлена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По его словам, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально. "К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, это не первый "акт безрассудной агрессии ВСУ в сторону российских атомных станций". Гусев поблагодарил сотрудников Нововоронежской АЭС и оперативные службы за четкую и слаженную работу.
промышленность, алексей лихачев, нововоронежская аэс, росатом, всу
Энергетика, Промышленность, Алексей Лихачев, Нововоронежская АЭС, Росатом, ВСУ
15:24 14.11.2025
 
© РИА Новости . Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Работа всех энергоблоков на Нововоронежской АЭС после атаки украинских дронов восстановлена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По его словам, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
"К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул губернатор, это не первый "акт безрассудной агрессии ВСУ в сторону российских атомных станций". Гусев поблагодарил сотрудников Нововоронежской АЭС и оперативные службы за четкую и слаженную работу.
ЭнергетикаПромышленностьАлексей ЛихачевНововоронежская АЭСРосатомВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала