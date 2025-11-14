https://1prime.ru/20251114/gvatemala-864520381.html

Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин

Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин - 14.11.2025, ПРАЙМ

Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин

Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T01:22+0300

2025-11-14T01:22+0300

2025-11-14T01:22+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

никарагуа

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864520381.jpg?1763072562

МЕХИКО, 14 ноя - ПРАЙМ. Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало. "После процесса интенсивных переговоров мы достигли исторического соглашения с правительством США о снижении и отмене пошлин, которые были установлены для всех стран мира в январе. Более 70% продукции, которую Гватемала экспортирует в США, будет иметь нулевую ставку, а большая часть оставшихся товаров - ставку в 10%", - сказал Аревало в обращении, опубликованном в соцсети X. Политик добавил, что соглашение делает Гватемалу "ещё более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций". Министр экономики Габриэла Гарсия, выступая вместе с Аревало, отметила, что кабинет министров стремится "защищать и продвигать экономический рост" и устранять барьеры, препятствующие внешней торговле. Президент США Дональд Трамп в начале года ввел "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляла 10%, однако для каждой страны тариф был скорректирован. По мнению Трампа, это должно было стать "декларацией экономической независимости" США и помочь сократить госдолг. Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, тогда, что эти пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA. В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.

сша

вашингтон

никарагуа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, никарагуа, дональд трамп