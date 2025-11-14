Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/gvatemala-864520381.html
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин - 14.11.2025, ПРАЙМ
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин
Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T01:22+0300
2025-11-14T01:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
никарагуа
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864520381.jpg?1763072562
МЕХИКО, 14 ноя - ПРАЙМ. Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало. "После процесса интенсивных переговоров мы достигли исторического соглашения с правительством США о снижении и отмене пошлин, которые были установлены для всех стран мира в январе. Более 70% продукции, которую Гватемала экспортирует в США, будет иметь нулевую ставку, а большая часть оставшихся товаров - ставку в 10%", - сказал Аревало в обращении, опубликованном в соцсети X. Политик добавил, что соглашение делает Гватемалу "ещё более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций". Министр экономики Габриэла Гарсия, выступая вместе с Аревало, отметила, что кабинет министров стремится "защищать и продвигать экономический рост" и устранять барьеры, препятствующие внешней торговле. Президент США Дональд Трамп в начале года ввел "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляла 10%, однако для каждой страны тариф был скорректирован. По мнению Трампа, это должно было стать "декларацией экономической независимости" США и помочь сократить госдолг. Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, тогда, что эти пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA. В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
сша
вашингтон
никарагуа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, вашингтон, никарагуа, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Никарагуа, Дональд Трамп
01:22 14.11.2025
 
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин

Гватемала и США достигли соглашения о снижении пошлин

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 14 ноя - ПРАЙМ. Гватемала достигла соглашения с США о снижении и отмене ранее введённых Вашингтоном пошлин, сообщил президент страны Бернардо Аревало.
"После процесса интенсивных переговоров мы достигли исторического соглашения с правительством США о снижении и отмене пошлин, которые были установлены для всех стран мира в январе. Более 70% продукции, которую Гватемала экспортирует в США, будет иметь нулевую ставку, а большая часть оставшихся товаров - ставку в 10%", - сказал Аревало в обращении, опубликованном в соцсети X.
Политик добавил, что соглашение делает Гватемалу "ещё более конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций".
Министр экономики Габриэла Гарсия, выступая вместе с Аревало, отметила, что кабинет министров стремится "защищать и продвигать экономический рост" и устранять барьеры, препятствующие внешней торговле.
Президент США Дональд Трамп в начале года ввел "взаимные" пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляла 10%, однако для каждой страны тариф был скорректирован. По мнению Трампа, это должно было стать "декларацией экономической независимости" США и помочь сократить госдолг.
Для всех центральноамериканских стран-участниц торгового договора с США Вашингтон установил 10% пошлину. Исключением стала Никарагуа, для которой ставка составила 18%. Правительство Гватемалы отметило, тогда, что эти пошлины нарушают центральноамериканское торговое соглашение DR-CAFTA.
В 2024 году экспорт Гватемалы в США составил 4,61 миллиарда долларов, а импорт из США - 10,54 миллиарда долларов. США являются ключевым рынком сбыта для гватемальских товаров, включая кофе, сахар, бананы, текстиль и одежду, а также являются главным поставщиком промышленных товаров, топлива, автомобилей и сельскохозяйственной продукции в Гватемалу.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОННикарагуаДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала