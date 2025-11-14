https://1prime.ru/20251114/h-1b-864524833.html
В конгресс внесли проект о ликвидации программы по выдаче рабочих виз H-1B
В конгресс внесли проект о ликвидации программы по выдаче рабочих виз H-1B - 14.11.2025, ПРАЙМ
В конгресс внесли проект о ликвидации программы по выдаче рабочих виз H-1B
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что вносит в конгресс США законопроект, который должен упразднить программу по выдаче рабочих виз... | 14.11.2025
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что вносит в конгресс США законопроект, который должен упразднить программу по выдаче рабочих виз H-1B.
"Я вношу законопроект, чтобы прекратить массовую замену американских работников путем активной и поэтапной ликвидации программы H-1B... Мой законопроект упраздняет коррумпированную программу H-1B и вновь ставит на первое место американцев", - написала Грин в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, повышающий сбор до 100 тысяч долларов за оформление рабочей визы H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, в основном используемой американскими IT-работодателями.
В конгресс внесли проект о ликвидации программы по выдаче рабочих виз H-1B
