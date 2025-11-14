https://1prime.ru/20251114/izrail-864536900.html
СМИ рассказали, что случилось с Галкиным* в Израиле
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении Максима Галкина* из-за подозрения в осквернении государственного флага, сообщает Telegram-канал Mash."Иноагента Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны", — говорится в публикации.В материале указали, что в начале ноября на одном из своих выступлений комик использовал взятый у зрителя флаг Украины, чтобы накрыть израильский флаг.Сообщается, что израильские активисты подали жалобу на Галкина*. В случае признания его виновным в умышленном осквернении государственных символов, ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 15 тысяч долларов.Галкин* публично раскритиковал СВО и был внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов. В документе указывалось, что финансирование артиста осуществляется из Украины, и говорилось о его "политической деятельности". С тех пор он проводит концерты только за пределами России.Галкин* пытался обжаловать решение Министерства юстиции в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
