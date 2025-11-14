Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что случилось с Галкиным* в Израиле - 14.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251114/izrail-864536900.html
СМИ рассказали, что случилось с Галкиным* в Израиле
СМИ рассказали, что случилось с Галкиным* в Израиле
2025-11-14T13:53+0300
2025-11-14T13:53+0300
общество
израиль
украина
мосгорсуд
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862627689_0:2:513:290_1920x0_80_0_0_6eb974a2ef87b27d10b5340b586546e5.jpg
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении Максима Галкина* из-за подозрения в осквернении государственного флага, сообщает Telegram-канал Mash."Иноагента Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны", — говорится в публикации.В материале указали, что в начале ноября на одном из своих выступлений комик использовал взятый у зрителя флаг Украины, чтобы накрыть израильский флаг.Сообщается, что израильские активисты подали жалобу на Галкина*. В случае признания его виновным в умышленном осквернении государственных символов, ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 15 тысяч долларов.Галкин* публично раскритиковал СВО и был внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов. В документе указывалось, что финансирование артиста осуществляется из Украины, и говорилось о его "политической деятельности". С тех пор он проводит концерты только за пределами России.Галкин* пытался обжаловать решение Министерства юстиции в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
израиль
украина
москва
общество , израиль, украина, мосгорсуд, москва
Общество , ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, Мосгорсуд, МОСКВА
13:53 14.11.2025
 
© РИА Новости . Антон ДенисовАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении Максима Галкина* из-за подозрения в осквернении государственного флага, сообщает Telegram-канал Mash.
"Иноагента Максима Галкина* проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны", — говорится в публикации.
В материале указали, что в начале ноября на одном из своих выступлений комик использовал взятый у зрителя флаг Украины, чтобы накрыть израильский флаг.
Сообщается, что израильские активисты подали жалобу на Галкина*. В случае признания его виновным в умышленном осквернении государственных символов, ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 15 тысяч долларов.
Галкин* публично раскритиковал СВО и был внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов. В документе указывалось, что финансирование артиста осуществляется из Украины, и говорилось о его "политической деятельности". С тех пор он проводит концерты только за пределами России.
Галкин* пытался обжаловать решение Министерства юстиции в Замоскворецком суде Москвы, а затем и в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
