https://1prime.ru/20251114/kakao-864537064.html
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4% - 14.11.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%
Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T13:59+0300
2025-11-14T13:59+0300
2025-11-14T13:59+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_b1a3cb0ce02307f0789b9423b47adec3.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.37 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 4,1% относительно предыдущего закрытия - до 5 262 долларов за тонну. Показатель впервые с 8 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 300 долларов. С начала недели цены на какао опустились почти на 10%, с начала месяца – почти на 12%. Какао дешевеет шестой месяц подряд.
https://1prime.ru/20251113/kakao-864511372.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/67/842266797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6a090744d80d7c75cf4e41feb684692a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%
Цены на какао-бобы впервые с февраля 2024 года упали ниже 5300 долларов
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.37 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 4,1% относительно предыдущего закрытия - до 5 262 долларов за тонну.
Показатель впервые с 8 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 300 долларов.
С начала недели цены на какао опустились почти на 10%, с начала месяца – почти на 12%. Какао дешевеет шестой месяц подряд.
Цены на какао-бобы в мире упали ниже отметки в 5 500 долларов за тонну