Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%

2025-11-14T13:59+0300

экономика

рынок

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.37 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 4,1% относительно предыдущего закрытия - до 5 262 долларов за тонну. Показатель впервые с 8 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 300 долларов. С начала недели цены на какао опустились почти на 10%, с начала месяца – почти на 12%. Какао дешевеет шестой месяц подряд.

