Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4% - 14.11.2025
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 13.37 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 4,1% относительно предыдущего закрытия - до 5 262 долларов за тонну. Показатель впервые с 8 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 300 долларов. С начала недели цены на какао опустились почти на 10%, с начала месяца – почти на 12%. Какао дешевеет шестой месяц подряд.
рынок
Экономика, Рынок
13:59 14.11.2025
 
Биржевые цены на какао-бобы снизились на 4%

Цены на какао-бобы впервые с февраля 2024 года упали ниже 5300 долларов

© РИА Новости . Александр Кряжев
Какао-бобы - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Какао-бобы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в мире снижаются в четверг на 4%, впервые с начала февраля прошлого года опустились ниже отметки в 5 300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 13.37 мск стоимость декабрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижалась на 4,1% относительно предыдущего закрытия - до 5 262 долларов за тонну.
Показатель впервые с 8 февраля 2024 года находится ниже уровня в 5 300 долларов.
С начала недели цены на какао опустились почти на 10%, с начала месяца – почти на 12%. Какао дешевеет шестой месяц подряд.
Заголовок открываемого материала