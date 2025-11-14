https://1prime.ru/20251114/kiev-864522433.html

Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания Евросоюза. "Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом, во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под определенным давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу, — это главным образом Евросоюз и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима… Украина могла выполнить пожелания", - заявил Мирошник "Известиям". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

