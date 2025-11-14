Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/kiev-864522433.html
Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС
Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС - 14.11.2025, ПРАЙМ
Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T03:47+0300
2025-11-14T03:47+0300
россия
экономика
общество
украина
рф
киев
дмитрий песков
сергей лавров
владимир зеленский
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522433.jpg?1763081254
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания Евросоюза. "Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом, во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под определенным давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу, — это главным образом Евросоюз и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима… Украина могла выполнить пожелания", - заявил Мирошник "Известиям". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
рф
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, рф, киев, дмитрий песков, сергей лавров, владимир зеленский, мид, мид рф, ес
РОССИЯ, Экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД, МИД РФ, ЕС
03:47 14.11.2025
 
Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, мог выполнять пожелания ЕС

Мирошник: Киев, отказываясь от переговоров, выполнял пожелания ЕС

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания Евросоюза.
"Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом, во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под определенным давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу, — это главным образом Евросоюз и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима… Украина могла выполнить пожелания", - заявил Мирошник "Известиям".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАРФКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир ЗеленскийМИДМИД РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала