В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4,3%

ПЕКИН, 14 ноя – ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-октября вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 41,21 триллиона юаней (около 5,82 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро страны. Розничные продажи в городах Китая выросли на 4,2%, составив 35,686 триллиона юаней (5,04 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 5,53 триллиона юаней (781 миллиард долларов). Отдельно в октябре показатель вырос на 2,9% год к году, составив 4,629 триллиона юаней (около 653 миллиардов долларов). Розничные онлайн-продажи в Китае выросли на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 12,791 триллиона юаней (около 1,806 триллиона долларов). Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам 2024 года вырос на 3,5%, составив 48,789 триллиона юаней (6,66 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 7,2%, их объем составил 15,52 триллиона юаней (2,1 триллиона долларов).

