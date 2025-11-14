https://1prime.ru/20251114/korruptsiya-864530201.html

В Челябинской области задержали замглавы ГУФСИН по делу о коррупции

происшествия

общество

россия

челябинская область

рф

фсин

ск рф

МОСКВА, 14 ноя – ПРАЙМ. Первый замглавы ГУФСИН по Челябинской области, начальник ведомственной службы безопасности и главный бухгалтер задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях, возбуждены уголовные дела о получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН России. "Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Бульчук С.М., начальник УСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов О.Н., главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Уфимцева М.И.", - говорится в сообщении. Отмечается, что результатом совместной работы стало возбуждение четвертым следственным управлением ГСУ СК России уголовного дела по статьям 290 и 286 УК РФ. В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия.

челябинская область

рф

