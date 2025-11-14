https://1prime.ru/20251114/kurs-864543561.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 15 ноября

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 8,07 копейки, до 11,4021 рубля, доллара - на 52,66 копейки, до 81,1276 рубля, евро - на 1,4 рубля, до 95,0987 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

