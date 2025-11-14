https://1prime.ru/20251114/kvartira--864543376.html
Репченко: четверть купленных квартир в Москве могут вернуться на рынок
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Около 25% квартир, которые были проданы за последние два года в Москве, могут снова вернуться на рынок, рассказал РИА Недвижимость руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.Ru" Олег Репченко в кулуарах XIX Московского форума лидеров рынка недвижимости. "Последние два года довольно много продавалось по схеме "купи сегодня, плати завтра". Это, прежде всего, рассрочки, траншевая ипотека. Если примерно половину покупали в семейную ипотеку, то все остальное - это вот эти схемы", - заявил он, отметив, что в Москве доля квартир в рассрочку доходила до 50%. По словам Репченко, люди, которые брали жилье таким образом, надеялись при снижении ставки перекредитоваться и расплатиться. Но, если период высокой ставки затягивается, то у человека нет возможности перекредитоваться. "Тогда половина от половины, ну или 25% квартир, которые были проданы за последние два года, могут вернуться на рынок. А при плохом развитии событий, могут и почти все соскочить", - допустил эксперт. Таким образом, квартиры, которые были как бы зарезервированы, могут вернуться в сегмент нераспроданных. Причем эти квартиры могут "подрезать" продажи остальных новостроек, предположил аналитик. "Более того, сейчас идет рост дефолтов по рыночной ипотеке. Пока там доля не велика, порядка 1%, но она очень быстро растет. Я думаю, она будет расти и дальше, потому что немало людей могли переоценить свои возможности. Поэтому это еще один "ручеек", который тоже будет приводить к возврату на рынок квартир", - заключил Репченко.
