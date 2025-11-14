https://1prime.ru/20251114/likhachev--864531325.html
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
энергетика
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
росатом
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Лихачев и Гросси возглавляют делегации на очередном раунде консультаций между Россией и МАГАТЭ. Главы "Росатома" и МАГАТЭ пожали друг другу руки и прошли в зал.
