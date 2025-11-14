Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде - 14.11.2025
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА... | 14.11.2025
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости. Лихачев и Гросси возглавляют делегации на очередном раунде консультаций между Россией и МАГАТЭ. Главы "Росатома" и МАГАТЭ пожали друг другу руки и прошли в зал.
Энергетика, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Росатом
Главы "Росатома" и МАГАТЭ начали встречу в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали встречу в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Лихачев и Гросси возглавляют делегации на очередном раунде консультаций между Россией и МАГАТЭ.
Главы "Росатома" и МАГАТЭ пожали друг другу руки и прошли в зал.
