Лихачев рассказал о получении лицензий на работу двух блоков ЗАЭС
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в этом году планируется получить лицензии на работу двух энергоблоков Запорожской АЭС. "Идет работа по выдаче лицензий на первый, второй блок (ЗАЭС - ред.). Планируем уже в этом году получить соответствующие лицензии "Ростехнадзора" на продление деятельности функционирования блоков", - сказал Лихачев журналистам.
