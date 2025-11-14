https://1prime.ru/20251114/likhachev-864538400.html

Лихачев рассказал о получении лицензий на работу двух блоков ЗАЭС

энергетика

россия

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

ростехнадзор

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в этом году планируется получить лицензии на работу двух энергоблоков Запорожской АЭС. "Идет работа по выдаче лицензий на первый, второй блок (ЗАЭС - ред.). Планируем уже в этом году получить соответствующие лицензии "Ростехнадзора" на продление деятельности функционирования блоков", - сказал Лихачев журналистам.

