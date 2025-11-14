Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в этом году планируется получить лицензии на работу двух энергоблоков Запорожской АЭС. "Идет работа по выдаче лицензий на первый, второй блок (ЗАЭС - ред.). Планируем уже в этом году получить соответствующие лицензии "Ростехнадзора" на продление деятельности функционирования блоков", - сказал Лихачев журналистам.
15:00 14.11.2025
 
Лихачев рассказал о получении лицензий на работу двух блоков ЗАЭС

Лихачев: в этом году планируется получить лицензии на работу двух блоков ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в этом году планируется получить лицензии на работу двух энергоблоков Запорожской АЭС.
"Идет работа по выдаче лицензий на первый, второй блок (ЗАЭС - ред.). Планируем уже в этом году получить соответствующие лицензии "Ростехнадзора" на продление деятельности функционирования блоков", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев и Гросси обсудили восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС
