Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США - 14.11.2025, ПРАЙМ
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США
2025-11-14T16:00+0300
2025-11-14T16:00+0300
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Это, наверное, часть будущих наших конструктивных договоренностей. Они еще впереди, о них мы еще пока не знаем, но, когда они будут складываться, важное место там займет и развитие венгерского проекта ("Пакш-2" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам. Делегации России и МАГАТЭ под руководством Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
16:00 14.11.2025
 
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США

Лихачев: АЭС «Пакш-2» станет частью будущих договоренностей России и США

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Это, наверное, часть будущих наших конструктивных договоренностей. Они еще впереди, о них мы еще пока не знаем, но, когда они будут складываться, важное место там займет и развитие венгерского проекта ("Пакш-2" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам.
Делегации России и МАГАТЭ под руководством Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Проект АЭС "Пакш-2" получил разрешение на начало строительства станции
5 ноября, 18:31
 
Заголовок открываемого материала