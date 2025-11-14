https://1prime.ru/20251114/likhachev-864539682.html
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США - 14.11.2025
Лихачев оценил значимость "Пакш-2" в возможных договоренностях России и США
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации... | 14.11.2025, ПРАЙМ
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - ПРАЙМ. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Это, наверное, часть будущих наших конструктивных договоренностей. Они еще впереди, о них мы еще пока не знаем, но, когда они будут складываться, важное место там займет и развитие венгерского проекта ("Пакш-2" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам. Делегации России и МАГАТЭ под руководством Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
