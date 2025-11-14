https://1prime.ru/20251114/limit-864522981.html

На острове Кунашир ввели лимит в 20 литров бензина на один автомобиль

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя – ПРАЙМ. Лимит в 20 литров бензина на один автомобиль временно вводится на острове Кунашир, сообщает администрация Южно-Курильского района. По информации местных властей, мера вызвана нарушением графика поставок автомобильного топлива, планировавшаяся на 16 ноября. Причинами стали неблагоприятные навигационные условия и уход на ремонт судна-топливозаправщика. "В результате на острове временно вводится ограничение: не более 20 литров на один автомобиль. Новая партия топлива ожидается 18 ноября, если позволит погода", – говорится в сообщении администрации муниципального образования в Telegram-канале. Районные власти заверяют, что предпринимаются все меры для нормализации топливных поставок. На АЗС Кунашира в настоящее время в наличии АИ-92 и дизтопливо, АИ-95 отсутствует.

