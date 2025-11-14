Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но республика должна выбрать, строить новую АЭС или дополнительный блок на действующей станции.
"Мы с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами. Мы прежде всего должны определиться, будем или не будем. Если будем, то когда, где", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По данным агентства, вопрос, строить ли в Белоруссии еще одну атомную электростанцию или ограничиться сооружением дополнительных мощностей на действующей в Островце, стал предметом рассмотрения на совещании у главы государства. Президент отметил, что правительству было поручено проработать вопрос о сооружении второй АЭС или дополнительного третьего энергоблока на действующей станции. В связи с этим он предложил обсудить существенные особенности, преимущества и недостатки этих вариантов.
Как говорится в сообщении, первый вариант - строительство нового энергоблока на станции в Островце как второй очереди БелАЭС. Там есть все условия и специалисты: площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура. Значит, есть возможность построить дешевле. Отмечается, что второй вариант - сооружение новой станции на востоке страны. Это потребует в большем объеме финансовых вложений и организационных решений, но даст мощный импульс для развития восточного региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.