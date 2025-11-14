https://1prime.ru/20251114/lukashenko-864534292.html

Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии

Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии - 14.11.2025, ПРАЙМ

Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T12:06+0300

2025-11-14T12:06+0300

2025-11-14T12:06+0300

энергетика

россия

белоруссия

рф

минск

александр лукашенко

белаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg

МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но республика должна выбрать, строить новую АЭС или дополнительный блок на действующей станции. "Мы с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами. Мы прежде всего должны определиться, будем или не будем. Если будем, то когда, где", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По данным агентства, вопрос, строить ли в Белоруссии еще одну атомную электростанцию или ограничиться сооружением дополнительных мощностей на действующей в Островце, стал предметом рассмотрения на совещании у главы государства. Президент отметил, что правительству было поручено проработать вопрос о сооружении второй АЭС или дополнительного третьего энергоблока на действующей станции. В связи с этим он предложил обсудить существенные особенности, преимущества и недостатки этих вариантов. Как говорится в сообщении, первый вариант - строительство нового энергоблока на станции в Островце как второй очереди БелАЭС. Там есть все условия и специалисты: площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура. Значит, есть возможность построить дешевле. Отмечается, что второй вариант - сооружение новой станции на востоке страны. Это потребует в большем объеме финансовых вложений и организационных решений, но даст мощный импульс для развития восточного региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.

https://1prime.ru/20251113/likhachev-864509340.html

белоруссия

рф

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, рф, минск, александр лукашенко, белаэс