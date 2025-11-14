Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251114/lukashenko-864534292.html
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии - 14.11.2025, ПРАЙМ
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T12:06+0300
2025-11-14T12:06+0300
энергетика
россия
белоруссия
рф
минск
александр лукашенко
белаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но республика должна выбрать, строить новую АЭС или дополнительный блок на действующей станции. "Мы с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами. Мы прежде всего должны определиться, будем или не будем. Если будем, то когда, где", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. По данным агентства, вопрос, строить ли в Белоруссии еще одну атомную электростанцию или ограничиться сооружением дополнительных мощностей на действующей в Островце, стал предметом рассмотрения на совещании у главы государства. Президент отметил, что правительству было поручено проработать вопрос о сооружении второй АЭС или дополнительного третьего энергоблока на действующей станции. В связи с этим он предложил обсудить существенные особенности, преимущества и недостатки этих вариантов. Как говорится в сообщении, первый вариант - строительство нового энергоблока на станции в Островце как второй очереди БелАЭС. Там есть все условия и специалисты: площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура. Значит, есть возможность построить дешевле. Отмечается, что второй вариант - сооружение новой станции на востоке страны. Это потребует в большем объеме финансовых вложений и организационных решений, но даст мощный импульс для развития восточного региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.
https://1prime.ru/20251113/likhachev-864509340.html
белоруссия
рф
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bb8783712cf7eb5831996649e86a5c4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, рф, минск, александр лукашенко, белаэс
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РФ, МИНСК, Александр Лукашенко, БелАЭС
12:06 14.11.2025
 
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии

Лукашенко: Россия поддерживает строительство новых АЭС в Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 14 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что со стороны РФ есть поддержка Минску по теме строительства новых атомных энергетических мощностей, но республика должна выбрать, строить новую АЭС или дополнительный блок на действующей станции.
"Мы с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами. Мы прежде всего должны определиться, будем или не будем. Если будем, то когда, где", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
По данным агентства, вопрос, строить ли в Белоруссии еще одну атомную электростанцию или ограничиться сооружением дополнительных мощностей на действующей в Островце, стал предметом рассмотрения на совещании у главы государства. Президент отметил, что правительству было поручено проработать вопрос о сооружении второй АЭС или дополнительного третьего энергоблока на действующей станции. В связи с этим он предложил обсудить существенные особенности, преимущества и недостатки этих вариантов.
Как говорится в сообщении, первый вариант - строительство нового энергоблока на станции в Островце как второй очереди БелАЭС. Там есть все условия и специалисты: площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура. Значит, есть возможность построить дешевле. Отмечается, что второй вариант - сооружение новой станции на востоке страны. Это потребует в большем объеме финансовых вложений и организационных решений, но даст мощный импульс для развития восточного региона. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий.
Алексей Лихачев
Отработанное топливо с БелАЭС будет вовлечено в рециклинг, заявил Лихачев
Вчера, 18:36
 
ЭнергетикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯРФМИНСКАлександр ЛукашенкоБелАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала