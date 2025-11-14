https://1prime.ru/20251114/makron-864530918.html

"Грязная помойка". Макрона унизили после дерзких слов о России

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, обвинившего Россию в якобы создании ложных новостей о проблеме с клопами в республике."Значит, говорить правду о том, что Париж — грязная помойка, теперь уже российская дезинформация", — написал он.На Западе, включая западные СМИ, часто обвиняют Россию без предоставления каких-либо доказательств, и в дальнейшем эти заявления не подтверждаются. Генерал Фабьен Мандон, начальник генштаба французских вооруженных сил, также пытался свалить вину за распространение клопов на Россию, обвиняя Москву в дестабилизации ситуации без конкретных доказательств.В 2023 году Франция столкнулась с крупным нашествием постельных клопов — одной из самых обсуждаемых тем в стране. Эти насекомые были обнаружены не только в жилых домах, но и в таких общественных местах, как больницы, кинотеатры, библиотеки, а также в общественном транспорте. Согласно данным французского Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за несколько лет клопы проникли в каждое десятое французское домохозяйство.Летом 2024 года, во время подготовки к Олимпийским играм в Париже, сотрудники полиции, которые временно жили в студенческих общежитиях для обеспечения безопасности мероприятий, также сообщали о наличии клопов.

