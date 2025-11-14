Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России проведут эксперимент по маркировке бакалейной продукции - 14.11.2025
В России проведут эксперимент по маркировке бакалейной продукции
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке при помощи системы "Честный знак" отдельных видов бакалейной продукции, в том числе круп, меда, муки, каш и картофеля быстрого приготовления пройдет в России с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года, следует из постановления правительства России. "Провести с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции - круп, макарон, муки и смесей для приготовления теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления, меда, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в документе. с 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции была введена обязательная маркировка. В перечень такой продукции, в частности, вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности, а с 1 сентября 2025 года маркировка была расширена на какао, чай, кофе и цикорий. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает также молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке при помощи системы "Честный знак" отдельных видов бакалейной продукции, в том числе круп, меда, муки, каш и картофеля быстрого приготовления пройдет в России с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года, следует из постановления правительства России.
"Провести с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции - круп, макарон, муки и смесей для приготовления теста, каш, мюсли, картофеля быстрого приготовления, меда, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в документе.
с 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции была введена обязательная маркировка. В перечень такой продукции, в частности, вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности, а с 1 сентября 2025 года маркировка была расширена на какао, чай, кофе и цикорий.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает также молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по нескольким проводятся эксперименты.
