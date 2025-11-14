https://1prime.ru/20251114/med-864527800.html

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в пятницу утром, при этом по итогам всей недели может показать рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.25 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,95%, до 5,0535 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь увеличилась в цене примерно на 2%, в основном за счет динамики котировок в понедельник, когда они поднялись на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,11%, до 10 956 долларов, алюминия - на 0,07%, до 2 896,5 доллара, стоимость цинка снизилась на 0,65%, до 3 055 долларов. Ранее в пятницу государственное статистическое бюро Китая опубликовало данные о промышленном производстве страны. Объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам первых трёх кварталов года вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за такими данными.

