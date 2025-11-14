https://1prime.ru/20251114/merts-864542674.html
Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России
Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России - 14.11.2025, ПРАЙМ
Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России
14.11.2025
БЕРЛИН, 14 ноя - ПРАЙМ. Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине. "Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать", - заявил Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства. По его словам, в Европе есть уверенность в том, что санкции действуют.
