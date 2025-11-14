https://1prime.ru/20251114/merts-864542674.html

Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России

Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России - 14.11.2025, ПРАЙМ

Мерц заявил о подготовке ЕС дополнительного пакета санкций против России

Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T17:23+0300

2025-11-14T17:23+0300

2025-11-14T17:23+0300

экономика

мировая экономика

финансы

фрг

кипр

берлин

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

БЕРЛИН, 14 ноя - ПРАЙМ. Европейский Союз в ближайшие недели подготовит дополнительный санкционный пакет против Российской Федерации, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине. "Мы в Европейском союзе подготовим ещё один пакет санкций на ближайшие недели и, соответственно, мы не ослабим наше давление на Россию, а будем поддерживать его и усиливать", - заявил Мерц. Пресс-конференция транслировалась на сайте правительства. По его словам, в Европе есть уверенность в том, что санкции действуют.

https://1prime.ru/20251114/orban-864535924.html

фрг

кипр

берлин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, фрг, кипр, берлин, фридрих мерц