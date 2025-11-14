https://1prime.ru/20251114/minfin--864531649.html

Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров

Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров - 14.11.2025, ПРАЙМ

Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров

Минфин РФ предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из перечня офшоров с 1 января 2026 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T10:49+0300

2025-11-14T10:49+0300

2025-11-14T10:49+0300

экономика

финансы

оаэ

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из перечня офшоров с 1 января 2026 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов. Изменения вносятся в Специальный перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). "Внести в Специальный перечень… следующее изменение: в пункте 20 слова "Объединенные Арабские Эмираты" исключить", - говорится в документе. Предполагается, что ОАЭ будут исключены из этого списка с 1 января 2026 года. С этой даты вступит в силу соглашение между Россией и ОАЭ об избежании двойного налогообложения, которое было подписано в феврале 2025 года. Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения, прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок, налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. Раньше между Россией и ОАЭ действовало межправительственное соглашение от 2011 года. Оно касалось только налогообложении дохода от государственных инвестиционных фондов.

https://1prime.ru/20251107/propavshiy-864313685.html

оаэ

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, оаэ, рф