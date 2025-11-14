Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/minfin--864531649.html
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров - 14.11.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров
Минфин РФ предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из перечня офшоров с 1 января 2026 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T10:49+0300
2025-11-14T10:49+0300
экономика
финансы
оаэ
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из перечня офшоров с 1 января 2026 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов. Изменения вносятся в Специальный перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). "Внести в Специальный перечень… следующее изменение: в пункте 20 слова "Объединенные Арабские Эмираты" исключить", - говорится в документе. Предполагается, что ОАЭ будут исключены из этого списка с 1 января 2026 года. С этой даты вступит в силу соглашение между Россией и ОАЭ об избежании двойного налогообложения, которое было подписано в феврале 2025 года. Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения, прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок, налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти. Раньше между Россией и ОАЭ действовало межправительственное соглашение от 2011 года. Оно касалось только налогообложении дохода от государственных инвестиционных фондов.
https://1prime.ru/20251107/propavshiy-864313685.html
оаэ
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_c30ae2042d94e8fda08ccd42b28a836d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, оаэ, рф
Экономика, Финансы, ОАЭ, РФ
10:49 14.11.2025
 
Минфин предложил исключить ОАЭ из перечня офшоров

Минфин предложил исключить ОАЭ из списка офшоров с 1 января 2026 года

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил исключить Объединенные Арабские Эмираты из перечня офшоров с 1 января 2026 года, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных актов.
Изменения вносятся в Специальный перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).
"Внести в Специальный перечень… следующее изменение: в пункте 20 слова "Объединенные Арабские Эмираты" исключить", - говорится в документе.
Предполагается, что ОАЭ будут исключены из этого списка с 1 января 2026 года.
С этой даты вступит в силу соглашение между Россией и ОАЭ об избежании двойного налогообложения, которое было подписано в феврале 2025 года.
Соглашение регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения, прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок, налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.
Раньше между Россией и ОАЭ действовало межправительственное соглашение от 2011 года. Оно касалось только налогообложении дохода от государственных инвестиционных фондов.
Дубай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
СК рассказал подробности исчезновения криптобизнесмена и его жены в ОАЭ
7 ноября, 12:11
 
ЭкономикаФинансыОАЭРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала