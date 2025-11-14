https://1prime.ru/20251114/minpromtorg-864535395.html

В Минпромторге рассказали о поставках Ил-114-300

Поставка первых трех серийных самолетов Ил-114-300 ожидается в следующем году, рассказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. | 14.11.2025

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Поставка первых трех серийных самолетов Ил-114-300 ожидается в следующем году, рассказал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. "В настоящее время заключен контракт на поставку трех серийных самолетов Ил-114-300 в 2026 году", - отметил он на вопрос о первых серийных поставках самолета. Абраменков добавил, что, по данным ОАК, Ил-114-300 ожидают авиаперевозчики для эксплуатации на линях Дальнего Востока, Сибири и Севера, где ограниченная аэродромная инфраструктура и сложные климатические условия. "Также необходимо учитывать реальные финансовые возможности авиакомпаний, в соответствии с чем ПАО "ОАК" совместно с авиа- и лизинговыми компаниями прорабатывается финансовая модель эксплуатации самолета, а также проводятся работы по получению сведений о приемлемом уровне лизинговых платежей от потенциальных заказчиков", - пояснил Абраменков. В конце октября госкорпорация "Ростех" сообщала, что Ил-114-300 сейчас находится на завершающей стадии сертификации, проверяются навигационные режимы. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур. В декабре планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.

