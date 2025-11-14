https://1prime.ru/20251114/mintsifra-864520493.html
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявил замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения".
"Вторая часть марлезонского балета - это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос… Мы рассчитываем, по нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами… И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность", - сказал Качанов.
Он отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, однако есть ряд ограничений.
Технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют, добавил Качанов. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.
Личность покупателя будет подтверждаться при заказе товара, а также в момент его вручения.
"В какой точке мы сейчас находимся? Президент дал соответствующие указания, значит, в этом году. Указание, которое говорит нам о том, что мы должны, в режиме экспериментально-правовом, все же должны попробовать запустить в дистанционную продажу алкоголя российского на российских торговых площадках, ну, соответственно, с соблюдением требований по идентификации", - отметил замминистра.
В сентябре генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
