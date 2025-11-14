Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/mintsifra-864520493.html
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах - 14.11.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T01:43+0300
2025-11-14T01:43+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
московская область
ебс
минфин
почта россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864520493.jpg?1763073826
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявил замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения". "Вторая часть марлезонского балета - это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос… Мы рассчитываем, по нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами… И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность", - сказал Качанов. Он отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, однако есть ряд ограничений. Технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют, добавил Качанов. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС. Личность покупателя будет подтверждаться при заказе товара, а также в момент его вручения. "В какой точке мы сейчас находимся? Президент дал соответствующие указания, значит, в этом году. Указание, которое говорит нам о том, что мы должны, в режиме экспериментально-правовом, все же должны попробовать запустить в дистанционную продажу алкоголя российского на российских торговых площадках, ну, соответственно, с соблюдением требований по идентификации", - отметил замминистра. В сентябре генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, москва, московская область, ебс, минфин, почта россии
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Московская область, ЕБС, Минфин, Почта России
01:43 14.11.2025
 
Минцифры планирует начать эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявил замглавы министерства Олег Качанов на форуме "Цифровые решения".
"Вторая часть марлезонского балета - это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос… Мы рассчитываем, по нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами… И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность", - сказал Качанов.
Он отметил, что вопрос дистанционной продажи вина рассматривается не первый год, однако есть ряд ограничений.
Технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют, добавил Качанов. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.
Личность покупателя будет подтверждаться при заказе товара, а также в момент его вручения.
"В какой точке мы сейчас находимся? Президент дал соответствующие указания, значит, в этом году. Указание, которое говорит нам о том, что мы должны, в режиме экспериментально-правовом, все же должны попробовать запустить в дистанционную продажу алкоголя российского на российских торговых площадках, ну, соответственно, с соблюдением требований по идентификации", - отметил замминистра.
В сентябре генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАМосковская областьЕБСМинфинПочта России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала