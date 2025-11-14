Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251114/moskva-864519969.html
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы - 14.11.2025, ПРАЙМ
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы
Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T01:22+0300
2025-11-14T01:22+0300
общество
бизнес
рф
москва
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864519969.jpg?1763072556
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, следует из положений Уголовного кодекса РФ. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк", подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Юноша задержан. Московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных Так, статья 167 УК РФ (поджог) в случае значительного ущерба предусматривает наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом на три месяца, либо лишением свободы до двух лет. При этом, если действия юноши будут квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог, совершенный из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), то ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, рф, москва, мвд
Общество , Бизнес, РФ, МОСКВА, МВД
01:22 14.11.2025
 
Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы

Подростку, поджегшему кинотеатр в Москве, грозит до пяти лет тюрьмы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Подростку, который совершил поджог в кинотеатре в Москве, может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, если его действия квалифицируют по статье о поджоге, следует из положений Уголовного кодекса РФ.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, вечером во время сеанса в кинотеатре, расположенном в ТЦ "Авиапарк", подросток в зале разлил горючую жидкость и поджег её, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировали. Юноша задержан. Московская прокуратура уточнила, что, по предварительным данным, подросток следовал телефонным указаниям неизвестных
Так, статья 167 УК РФ (поджог) в случае значительного ущерба предусматривает наказание от штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами до двух лет, либо арестом на три месяца, либо лишением свободы до двух лет.
При этом, если действия юноши будут квалифицированы по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог, совершенный из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), то ему может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы.
 
ОбществоБизнесРФМОСКВАМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала