Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу - 14.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251114/moskvichi-864523510.html
Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу
Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу - 14.11.2025, ПРАЙМ
Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу
Москвичи ездят в заграничные командировки чаще других сотрудников российских компаний, рассказали РИА Новости в сервисе "OneTwoTrip для бизнеса". | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T04:50+0300
2025-11-14T04:50+0300
бизнес
россия
экономика
китай
белоруссия
турция
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864523510.jpg?1763085057
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Москвичи ездят в заграничные командировки чаще других сотрудников российских компаний, рассказали РИА Новости в сервисе "OneTwoTrip для бизнеса". "Около 20,2% всех командировок, которые оформляют клиенты из столицы, совершаются в другие страны. Чаще всего сотрудники столичных компаний отправляются в Китай (19,9% заказов), Беларусь (11,6%) и Турцию (10,9%)", - говорится в исследовании на основе данных бронирований деловых поездок в другие страны в 2025 году. На втором месте по числу заграничных командировок Владивосток: на зарубежные поездки приходится 12,8% заказов клиентов "OneTwoTrip для бизнеса" из этого города. Среди наиболее популярных страны для деловых поездок — Киргизия (52,9%), Китай (18,1%) и Казахстан (17,1%), отметили в сервисе. "Почти так же часто отправляются за границу по рабочим делам сотрудники компаний из Санкт-Петербурга (доля зарубежных бронирований — 11,8%). Из Северной столицы чаще всего совершают командировки в Беларусь (14,6% поездок), Китай (14,4%) и Турцию (10,9%)", - указали в "OneTwoTrip для бизнеса". В топе российских городов, из которых оформлено больше всего бизнес-поездок за рубеж, также: Тюмень, Иркутск, Мурманск и Казань.
китай
белоруссия
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, белоруссия, турция, onetwotrip
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, ТУРЦИЯ, OneTwoTrip
04:50 14.11.2025
 
Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу

Москвичи чаще других сотрудников компаний ездят за границу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Москвичи ездят в заграничные командировки чаще других сотрудников российских компаний, рассказали РИА Новости в сервисе "OneTwoTrip для бизнеса".
"Около 20,2% всех командировок, которые оформляют клиенты из столицы, совершаются в другие страны. Чаще всего сотрудники столичных компаний отправляются в Китай (19,9% заказов), Беларусь (11,6%) и Турцию (10,9%)", - говорится в исследовании на основе данных бронирований деловых поездок в другие страны в 2025 году.
На втором месте по числу заграничных командировок Владивосток: на зарубежные поездки приходится 12,8% заказов клиентов "OneTwoTrip для бизнеса" из этого города. Среди наиболее популярных страны для деловых поездок — Киргизия (52,9%), Китай (18,1%) и Казахстан (17,1%), отметили в сервисе.
"Почти так же часто отправляются за границу по рабочим делам сотрудники компаний из Санкт-Петербурга (доля зарубежных бронирований — 11,8%). Из Северной столицы чаще всего совершают командировки в Беларусь (14,6% поездок), Китай (14,4%) и Турцию (10,9%)", - указали в "OneTwoTrip для бизнеса".
В топе российских городов, из которых оформлено больше всего бизнес-поездок за рубеж, также: Тюмень, Иркутск, Мурманск и Казань.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙБЕЛОРУССИЯТУРЦИЯOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала