Москвичи чаще других сотрудников российских компаний ездят за границу

2025-11-14

2025-11-14T04:50+0300

2025-11-14T04:50+0300

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Москвичи ездят в заграничные командировки чаще других сотрудников российских компаний, рассказали РИА Новости в сервисе "OneTwoTrip для бизнеса". "Около 20,2% всех командировок, которые оформляют клиенты из столицы, совершаются в другие страны. Чаще всего сотрудники столичных компаний отправляются в Китай (19,9% заказов), Беларусь (11,6%) и Турцию (10,9%)", - говорится в исследовании на основе данных бронирований деловых поездок в другие страны в 2025 году. На втором месте по числу заграничных командировок Владивосток: на зарубежные поездки приходится 12,8% заказов клиентов "OneTwoTrip для бизнеса" из этого города. Среди наиболее популярных страны для деловых поездок — Киргизия (52,9%), Китай (18,1%) и Казахстан (17,1%), отметили в сервисе. "Почти так же часто отправляются за границу по рабочим делам сотрудники компаний из Санкт-Петербурга (доля зарубежных бронирований — 11,8%). Из Северной столицы чаще всего совершают командировки в Беларусь (14,6% поездок), Китай (14,4%) и Турцию (10,9%)", - указали в "OneTwoTrip для бизнеса". В топе российских городов, из которых оформлено больше всего бизнес-поездок за рубеж, также: Тюмень, Иркутск, Мурманск и Казань.

