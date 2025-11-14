Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.11.2025
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - сказала она на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".
08:35 14.11.2025 (обновлено: 08:47 14.11.2025)
 
Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - сказала она на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".
Набиуллина оценила экономическую политику России
30 октября, 14:54
 
