Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики
Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики - 14.11.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики
Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T08:35+0300
2025-11-14T08:35+0300
2025-11-14T08:47+0300
экономика
россия
рф
казахстан
эльвира набиуллина
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - сказала она на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".
рф
казахстан
