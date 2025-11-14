https://1prime.ru/20251114/nabiullina--864527987.html

Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики

Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики - 14.11.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о восстановлении российской экономики

Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T08:35+0300

2025-11-14T08:35+0300

2025-11-14T08:47+0300

экономика

россия

рф

казахстан

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - сказала она на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".

https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070688.html

рф

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, казахстан, эльвира набиуллина