Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
© РИА Новости
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России с лета смягчает денежно-кредитную политику, делает это аккуратно и осторожно, цель - пройти между Сциллой и Харибдой, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Да, мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, но с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Возможно, вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам... Мы считаем, что они должны быть сбалансированы", - сказала она на конгрессе финансистов в Казахстане.
Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре - вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
А в июне ЦБ впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре – до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку – четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.