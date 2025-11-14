https://1prime.ru/20251114/nabiullina--864529409.html

ЦБ назвал приоритет финансовой сферы

ЦБ назвал приоритет финансовой сферы

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "И в принципе мы цифровизацию финансовой сферы рассматриваем как приоритет. Потому что это благо для всей экономики, для людей", - сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. "У цифровизации финансовой сферы много аспектов, кроме центральной валюты, центральных банков. Это QR, биометрия и так далее", - также уточнила Набиуллина. "Цифровизация финансовой сферы позволяет существенно снижать, упрощать транзакции в экономике", - добавила она.

