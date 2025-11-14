https://1prime.ru/20251114/nabiullina--864529904.html

Набиуллина объяснила перенос массового внедрения цифрового рубля

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Банк России перенес сроки массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026 года, но не из-за технологических вопросов, а потому что нужно время, чтобы понять, какие сервисы будут востребованы, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы действительно перенесли сроки так называемого массового внедрения на сентябрь 2026 года, но не из-за технологических вопросов. Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот", - сказала Набиуллина на конгрессе финансистов в Казахстане.Она подчеркнула, что при массовом внедрении банки будут обязаны предоставлять по запросам клиентов сервисы в цифровых рублях, в то же время для бизнеса и физических лиц использование цифрового рубля будет абсолютно добровольным.ЦБ со своей стороны будет расширять пилот цифрового рубля для того, чтобы развивать наиболее востребованные сервисы, чтобы была реальная польза для общества, отметила Набиуллина.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.

