Деньги со вкладов не хлынут на потребительский рынок, заявила Набиуллина
2025-11-14T09:06+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
эльвира набиуллина
центральные банки
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Деньги россиян со вкладов не хлынут на потребительский рынок при снижении ключевой ставки, ЦБ снижает ставку аккуратно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Были опасения в прессе, что если Центральный Банк начнет смягчать денежно-кредитную политику, ставки по вкладам будут снижаться, и средства, накопленные на сбережениях, на депозитах, они хлынут на потребительский рынок, и цены вырастут, и инфляция опять вырастет. Но я думаю, что этого не произойдет", - сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. "Во-первых, мы снижаем ключевую ставку аккуратно", - отметила глава ЦБ. Она указала, что регулятор следит за инфляционными ожиданиями и динамикой сбережений россиян. "Во-вторых, действительно, какая-то часть этих депозитов может идти и на покупку финансовых активов, на рынок недвижимости", - заключила Набиуллина.
казахстан
