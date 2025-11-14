Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Деньги со вкладов не хлынут на потребительский рынок, заявила Набиуллина - 14.11.2025
Деньги со вкладов не хлынут на потребительский рынок, заявила Набиуллина
2025-11-14T09:06+0300
2025-11-14T09:06+0300
экономика
финансы
банки
казахстан
эльвира набиуллина
центральные банки
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Деньги россиян со вкладов не хлынут на потребительский рынок при снижении ключевой ставки, ЦБ снижает ставку аккуратно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Были опасения в прессе, что если Центральный Банк начнет смягчать денежно-кредитную политику, ставки по вкладам будут снижаться, и средства, накопленные на сбережениях, на депозитах, они хлынут на потребительский рынок, и цены вырастут, и инфляция опять вырастет. Но я думаю, что этого не произойдет", - сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. "Во-первых, мы снижаем ключевую ставку аккуратно", - отметила глава ЦБ. Она указала, что регулятор следит за инфляционными ожиданиями и динамикой сбережений россиян. "Во-вторых, действительно, какая-то часть этих депозитов может идти и на покупку финансовых активов, на рынок недвижимости", - заключила Набиуллина.
финансы, банки, казахстан, эльвира набиуллина, центральные банки
Экономика, Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, Эльвира Набиуллина, центральные банки
09:06 14.11.2025
 
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Деньги россиян со вкладов не хлынут на потребительский рынок при снижении ключевой ставки, ЦБ снижает ставку аккуратно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Были опасения в прессе, что если Центральный Банк начнет смягчать денежно-кредитную политику, ставки по вкладам будут снижаться, и средства, накопленные на сбережениях, на депозитах, они хлынут на потребительский рынок, и цены вырастут, и инфляция опять вырастет. Но я думаю, что этого не произойдет", - сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
"Во-первых, мы снижаем ключевую ставку аккуратно", - отметила глава ЦБ.
Она указала, что регулятор следит за инфляционными ожиданиями и динамикой сбережений россиян.
"Во-вторых, действительно, какая-то часть этих депозитов может идти и на покупку финансовых активов, на рынок недвижимости", - заключила Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
08:38
 
Экономика Финансы Банки КАЗАХСТАН Эльвира Набиуллина центральные банки
 
 
