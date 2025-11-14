https://1prime.ru/20251114/nabiullina-864528833.html
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции - 14.11.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции
Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T09:12+0300
2025-11-14T09:12+0300
2025-11-14T09:12+0300
финансы
банки
рф
казахстан
эльвира набиуллина
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg
МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она отметила, что задача Банка России вместе с правительством - обеспечить сбалансированные темпы экономического роста, долгосрочную экономическую устойчивость и низкую инфляцию. "Низкая инфляция, кстати, это база для умеренных ставок в экономике, и, я надеюсь, что наша политика, и совместно с правительством мы сможем достичь этих задач", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. До того начиная с июня он начал её опускать с рекордного уровня в 21%.
https://1prime.ru/20251114/nabiullina--864528132.html
рф
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_cb0bcafafff43fd4f87f3dc18173a673.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, казахстан, эльвира набиуллина, банк россия
Финансы, Банки, РФ, КАЗАХСТАН, Эльвира Набиуллина, банк Россия
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции
Набиуллина назвала низкой инфляцию базой для умеренных ставок в экономике
МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
Она отметила, что задача Банка России вместе с правительством - обеспечить сбалансированные темпы экономического роста, долгосрочную экономическую устойчивость и низкую инфляцию.
"Низкая инфляция, кстати, это база для умеренных ставок в экономике, и, я надеюсь, что наша политика, и совместно с правительством мы сможем достичь этих задач", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. До того начиная с июня он начал её опускать с рекордного уровня в 21%.
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики