Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции

Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции - 14.11.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции

14.11.2025

2025-11-14T09:12+0300

2025-11-14T09:12+0300

2025-11-14T09:12+0300

МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она отметила, что задача Банка России вместе с правительством - обеспечить сбалансированные темпы экономического роста, долгосрочную экономическую устойчивость и низкую инфляцию. "Низкая инфляция, кстати, это база для умеренных ставок в экономике, и, я надеюсь, что наша политика, и совместно с правительством мы сможем достичь этих задач", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. До того начиная с июня он начал её опускать с рекордного уровня в 21%.

рф

казахстан

2025

