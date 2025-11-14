Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции
МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. Она отметила, что задача Банка России вместе с правительством - обеспечить сбалансированные темпы экономического роста, долгосрочную экономическую устойчивость и низкую инфляцию. "Низкая инфляция, кстати, это база для умеренных ставок в экономике, и, я надеюсь, что наша политика, и совместно с правительством мы сможем достичь этих задач", - сказала Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. До того начиная с июня он начал её опускать с рекордного уровня в 21%.
МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. Низкая инфляция - это база для умеренных банковских ставок в экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
Она отметила, что задача Банка России вместе с правительством - обеспечить сбалансированные темпы экономического роста, долгосрочную экономическую устойчивость и низкую инфляцию.
"Низкая инфляция, кстати, это база для умеренных ставок в экономике, и, я надеюсь, что наша политика, и совместно с правительством мы сможем достичь этих задач", - сказала Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. До того начиная с июня он начал её опускать с рекордного уровня в 21%.
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
Чаты
Заголовок открываемого материала