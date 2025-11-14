https://1prime.ru/20251114/nabiullina-864528999.html
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Плавающий валютный курс во многом абсорбировал шоки от санкций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Экономика РФ, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава регулятора ранее на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. "Кстати, спад тоже был не очень большим. Во многом он был небольшим из-за того, что был накоплен запас макроэкономической прочности и были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли", - сказала Набиуллина. Она отметила также, что абсорбировать шоки от санкций помогла способность рыночной экономики предприятий РФ быстро адаптироваться к данной ситуации. "И потом, на протяжении двух лет мы росли очень высокими темпами. Экономика после небольшого спада очень быстро восстановилась, росла быстрыми темпами. Этому способствовало, конечно, импортозамещение, высвободившиеся ниши", - отметила Набиуллина.
несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава регулятора ранее на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане
"Кстати, спад тоже был не очень большим. Во многом он был небольшим из-за того, что был накоплен запас макроэкономической прочности и были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли", - сказала Набиуллина
Она отметила также, что абсорбировать шоки от санкций помогла способность рыночной экономики предприятий РФ быстро адаптироваться к данной ситуации.
"И потом, на протяжении двух лет мы росли очень высокими темпами. Экономика после небольшого спада очень быстро восстановилась, росла быстрыми темпами. Этому способствовало, конечно, импортозамещение, высвободившиеся ниши", - отметила Набиуллина.
