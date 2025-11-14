Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику - 14.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику
экономика
финансы
мировая экономика
рф
казахстан
эльвира набиуллина
рф
казахстан
финансы, мировая экономика, рф, казахстан, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, Мировая экономика, РФ, КАЗАХСТАН, Эльвира Набиуллина
09:22 14.11.2025
 
Набиуллина оценила влияние плавающего валютного курса на экономику

Набиуллина: плавающий курс абсорбировал шоки от санкций

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Денежные купюры и монеты.. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Плавающий валютный курс во многом абсорбировал шоки от санкций, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Экономика РФ, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава регулятора ранее на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
"Кстати, спад тоже был не очень большим. Во многом он был небольшим из-за того, что был накоплен запас макроэкономической прочности и были очень гибкие условия макроэкономические, в том числе плавающий валютный курс. Я считаю, что он абсорбировал во многом те шоки, которые произошли", - сказала Набиуллина.
Она отметила также, что абсорбировать шоки от санкций помогла способность рыночной экономики предприятий РФ быстро адаптироваться к данной ситуации.
"И потом, на протяжении двух лет мы росли очень высокими темпами. Экономика после небольшого спада очень быстро восстановилась, росла быстрыми темпами. Этому способствовало, конечно, импортозамещение, высвободившиеся ниши", - отметила Набиуллина.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
Набиуллина оценила преимущества низкой инфляции
09:12
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаРФКАЗАХСТАНЭльвира Набиуллина
 
 
