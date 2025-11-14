https://1prime.ru/20251114/nabiullina-864543973.html

Набиуллина признала ошибку по ключевой ставке в 2023 году

Набиуллина признала ошибку по ключевой ставке в 2023 году - 14.11.2025

Набиуллина признала ошибку по ключевой ставке в 2023 году

В 2023 году ключевую ставку нужно было повышать быстрее, чтобы не разогнать инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном... | 14.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 ноя- ПРАЙМ. В 2023 году ключевую ставку нужно было повышать быстрее, чтобы не разогнать инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане. "Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться. И вот по своим действиям, я могу сказать, что я уже приводила пример 2023 года, когда у нас инфляция достаточно быстро выросла. Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки", - сказала она. По ее словам, нужно было ставку повышать быстрее, а инфляция была очень низкая. "В условиях структурных изменений не совсем было понятно, как все это работает. И, конечно, задним числом мы видим, что надо было это делать, может быть, быстрее", - уточнила она. Он также отметила, что в прошлом году у Банка России была "некоторая ошибка" в коммуникациях. Тогда ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16% и всем казалось, что она очень высокая, добавила Набиуллина. "Но в коммуникации мы в начале года давали такое, что мы видим, что ставка достаточно высокая, политика достаточно жесткая, инфляция будет снижаться, и мы будем снижать ключевую ставку", - сказала она. "К концу года мы даем прогноз ключевой ставки средней по году. Но коммуникация была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция", - добавила Набиуллина. Она также отметила, что было ожидание быстрого смягчения монетарной политики, тогда и бизнес брал много кредитов по плавающим ставкам в надежде на их быстрое снижение. "Кредитная активность продолжала просто расти очень высокими темпами, двузначными темпами. Поэтому помимо решений самих по ставкам очень важна коммуникация. И мы ее постоянно стараемся выверять. Ну и, конечно, постоянно анализировать свои действия постфактум, что сработало, что не сработало, что можно было бы сделать по-другому", - заключила она.

казахстан

рф

2025

