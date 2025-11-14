Собственницу фирмы по переработке орехов обвинили в неуплате налогов

https://1prime.ru/20251114/nalog-864541649.html

Хозяйка фирмы, занимающейся переработкой орехов и сухофруктов, обвиняется в Калининградской области в неуплате налогов почти на 2 миллиарда рублей

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Хозяйка фирмы, занимающейся переработкой орехов и сухофруктов, обвиняется в Калининградской области в неуплате налогов почти на 2 миллиарда рублей, суд рассмотрит просьбу следствия об ее аресте, сообщает СК РФ. "Следственными органами СК России по Калининградской области 46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере) и подпунктами "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, обвиняемая, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, осуществляла предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя в Калининградскую область и перерабатывая до готового состояния орехи и сухофрукты. В последующем продукция импортировалась в Московскую область продавалась с использованием ряда взаимозависимых и подконтрольных обвиняемой юридических лиц с единым центром управления в Санкт-Петербурге. Обвиняемая создала формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25 фирмами, организовав внесение в налоговые декларации ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. По версии следствия в период со 2 квартала 2019 по 1 квартал 2022 года обвиняемая уклонилась от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, по версии следствия, обвиняемая и еще ряд лиц, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью фирмы, созданной якобы для осуществления внешнеэкономической деятельности по ввозу сырых орехов и сухофруктов из иностранных государств, а фактически не ведущей реальной предпринимательской деятельности, предоставили подложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, на основании которых в 2021 и 2022 годах неправомерно получили субсидии из областного бюджета на 143,2 миллиона рублей. "В настоящее время фигурантка задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования на ее имущество и расчетные счета наложен арест", - добавляется в сообщении.

