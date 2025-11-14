Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США в Будапеште, заявил Ковач - 14.11.2025
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США в Будапеште, заявил Ковач
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о ведущейся подготовке к мирному саммиту между Россией и США в Будапеште, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Он сообщил о подготовке к крупному мирному саммиту в Будапеште, подтвердив уникальный дипломатический статус Венгрии как единственной страны Евросоюза, поддерживающей диалог с Кремлём", - написал Ковач в соцсети Х. Кроме того, по словам Ковача, Орбан подтвердил стратегическую согласованность между нынешними правительствами США и Венгрии по таким вопросам, как миграция, семейная политика и построение мира. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
россия, мировая экономика, венгрия, будапешт, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, ес
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ЕС
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о ведущейся подготовке к мирному саммиту между Россией и США в Будапеште, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Он сообщил о подготовке к крупному мирному саммиту в Будапеште, подтвердив уникальный дипломатический статус Венгрии как единственной страны Евросоюза, поддерживающей диалог с Кремлём", - написал Ковач в соцсети Х.
Кроме того, по словам Ковача, Орбан подтвердил стратегическую согласованность между нынешними правительствами США и Венгрии по таким вопросам, как миграция, семейная политика и построение мира.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан
Политика
 
 
