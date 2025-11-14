https://1prime.ru/20251114/orban-864535924.html

Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан

2025-11-14T13:23+0300

энергетика

газ

венгрия

брюссель

рф

виктор орбан

ес

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд", - сказал в интервью местному радио Орбан, слова которого приводит агентство Франс Пресс. Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.

