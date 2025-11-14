Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан - 14.11.2025
https://1prime.ru/20251114/orban-864535924.html
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан - 14.11.2025, ПРАЙМ
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан
Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T13:23+0300
2025-11-14T13:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. "Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд", - сказал в интервью местному радио Орбан, слова которого приводит агентство Франс Пресс. Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
13:23 14.11.2025
 
Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа, заявил Орбан

Орбан: Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за отказа от российского газа

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за его решения отказаться от российского газа, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем... мы обращаемся в Европейский суд", - сказал в интервью местному радио Орбан, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
Совет Евросоюза утвердил в октябре поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Орбан выступил с резким заявлением в адрес Зеленского после нового скандала
Вчера, 17:46
 
Энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала