07:15 14.11.2025
 
Отельеры Турции не планируют отменять систему "всё включено"

АНКАРА, 14 ноя – ПРАЙМ. Российским туристам не стоит беспокоиться о вероятной отмене системы "всё включено" в турецких отелях, таких планов на ближайшую перспективу нет, но ряд изменений возможен, сообщил РИА Новости представитель турсектора Антальи, владелец одного из известных курортных отелей Мехмет Уста Бильгинер.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
"Успокойтесь, таких планов на ближайшее время нет. Но изменения возможны с учетом цен и инфляции. Сектор обсуждает это с властями. Мы думаем, как не потерять ни туристов, ни сектор. Но я не думаю, что это будут кардинальные изменения", — заявил собеседник агентства.
Отказ от системы "всё включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее завершивший свою дипломатию миссию в Турции российский посол Алексей Ерхов. Зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу заявлял ранее РИА Новости, что такая мера повлечет за собой отток туристов, в том числе российских, в другие страны.
 
Заголовок открываемого материала