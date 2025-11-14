Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию - 14.11.2025
04:02 14.11.2025
 
Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Свыше 36,3 миллиона россиян формируют свою накопительную пенсию в Социальном фонде России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что человек может перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд или обратно в Соцфонд один раз в год. Для этого нужно подать заявление до 1 декабря. Перевод средств новому страховщику можно сделать досрочно - тогда накопления перейдут уже в следующем году, или в обычном режиме - средства переведут через пять лет.
Подать такое заявление можно через "Госуслуги" при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично через клиентскую службу Соцфонда с паспортом и СНИЛС, рассказали в ведомстве.
"При этом важно помнить: смена страховщика чаще чем раз в пять лет приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале госуслуг, запросив "Извещение о состоянии лицевого счета в СФР", - добавили в сообщении.
Человек может отозвать заявление о смене страховщика, если передумал, уточнили в Соцфонде. Для этого в случае досрочного перевода средств нужно подать соответствующее уведомление до 31 декабря года, в котором подано заявление на смену. Если же подано обычное заявление, направить уведомление можно до 31 декабря года, в котором истекают пять лет с подачи.
 
