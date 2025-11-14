https://1prime.ru/20251114/pensija-864522790.html

Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию

Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию - 14.11.2025, ПРАЙМ

Более 36,3 миллиона россиян формируют накопительную пенсию

Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T04:02+0300

2025-11-14T04:02+0300

2025-11-14T04:02+0300

экономика

россия

финансы

рф

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522790.jpg?1763082164

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Более 36,3 миллиона жителей РФ формируют накопительную пенсию в Социальном фонде России, перевести средства в другой фонд можно раз в год, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Свыше 36,3 миллиона россиян формируют свою накопительную пенсию в Социальном фонде России", - говорится в сообщении. Отмечается, что человек может перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд или обратно в Соцфонд один раз в год. Для этого нужно подать заявление до 1 декабря. Перевод средств новому страховщику можно сделать досрочно - тогда накопления перейдут уже в следующем году, или в обычном режиме - средства переведут через пять лет. Подать такое заявление можно через "Госуслуги" при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или лично через клиентскую службу Соцфонда с паспортом и СНИЛС, рассказали в ведомстве. "При этом важно помнить: смена страховщика чаще чем раз в пять лет приведет к потере инвестиционного дохода, накопленного с момента последней фиксации, а значит, общая сумма накоплений может уменьшиться. Узнать дату, когда пятилетний срок для перехода без потерь истекает в каждом конкретном случае, можно на портале госуслуг, запросив "Извещение о состоянии лицевого счета в СФР", - добавили в сообщении. Человек может отозвать заявление о смене страховщика, если передумал, уточнили в Соцфонде. Для этого в случае досрочного перевода средств нужно подать соответствующее уведомление до 31 декабря года, в котором подано заявление на смену. Если же подано обычное заявление, направить уведомление можно до 31 декабря года, в котором истекают пять лет с подачи.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, социальный фонд