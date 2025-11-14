https://1prime.ru/20251114/peskov--864535104.html
Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа
Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа - 14.11.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенной дискуссию вокруг тестирования временной блокировки сим-карт для вернувшихся из-за рубежа. | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T13:02+0300
2025-11-14T13:02+0300
2025-11-14T13:02+0300
россия
технологии
финансы
рф
дмитрий песков
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864242346_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b4b51d6fe53b2519a8c6469f5333631.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенной дискуссию вокруг тестирования временной блокировки сим-карт для вернувшихся из-за рубежа. "Это дискуссия абсолютно беспочвенная", - сказал Песков журналистам. Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.
https://1prime.ru/20251111/sim-karta-864427757.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864242346_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7e099f84ddf9697ed09a9ec166728f61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, финансы, рф, дмитрий песков, минцифры
РОССИЯ, Технологии, Финансы, РФ, Дмитрий Песков, Минцифры
Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа
Песков назвал беспочвенной дискуссию о временной блокировке сим-карт