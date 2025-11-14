https://1prime.ru/20251114/peskov--864535104.html

Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа

2025-11-14T13:02+0300

россия

технологии

финансы

рф

дмитрий песков

минцифры

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенной дискуссию вокруг тестирования временной блокировки сим-карт для вернувшихся из-за рубежа. "Это дискуссия абсолютно беспочвенная", - сказал Песков журналистам. Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.

рф

2025

Новости

