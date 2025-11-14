Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа - 14.11.2025
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
2025-11-14T13:16+0300
2025-11-14T13:16+0300
технологии
россия
рф
дмитрий песков
минцифры
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью. "Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам. Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.
технологии, россия, рф, дмитрий песков, минцифры
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Минцифры
13:16 14.11.2025
 
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам.
Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.
Песков ответил на вопрос о блокировке сим-карт вернувшихся из-за рубежа
ТехнологииРОССИЯРФДмитрий ПесковМинцифры
 
 
