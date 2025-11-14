https://1prime.ru/20251114/peskov-864535590.html
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
В Кремле оценили систему охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа
2025-11-14T13:16+0300
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система, предусматривающая период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа, отлажена, работает безупречно, это связано с безопасностью. "Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам. Ранее Минцифры РФ сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за рубежа, для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны.
