ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса

ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса - 14.11.2025

ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось в 1,6 раза, до 30,1 миллиарда долларов с 49,1 миллиарда долларов за... | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T16:14+0300

2025-11-14T16:14+0300

2025-11-14T16:14+0300

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось в 1,6 раза, до 30,1 миллиарда долларов с 49,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 30,1 миллиарда долларов США с 49,1 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года в равной мере за счет снижения профицита торгового баланса и увеличения дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.

