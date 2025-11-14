https://1prime.ru/20251114/profitsit--864540535.html
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса - 14.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось в 1,6 раза, до 30,1 миллиарда долларов с 49,1 миллиарда долларов за... | 14.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-14T16:14+0300
2025-11-14T16:14+0300
2025-11-14T16:14+0300
экономика
финансы
россия
сша
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось в 1,6 раза, до 30,1 миллиарда долларов с 49,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 30,1 миллиарда долларов США с 49,1 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года в равной мере за счет снижения профицита торгового баланса и увеличения дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.
https://1prime.ru/20251114/tsb-864540237.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, рф, банк россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, РФ, банк Россия
ЦБ отметил снижение профицита текущего счета платежного баланса
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился в 1,6 раза
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре снизилось в 1,6 раза, до 30,1 миллиарда долларов с 49,1 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России.
"В январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 30,1 миллиарда долларов США с 49,1 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года в равной мере за счет снижения профицита торгового баланса и увеличения дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.
ЦБ отметил увеличение внешнего долга России