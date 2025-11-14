Рэпера Obe 1 Kanobe осудили за попытку сбыта наркотиков

https://1prime.ru/20251114/reper--864533260.html

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Видновский городской суд Московской области приговорил к 8 годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова (Obe 1 Kanobe) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - рассказали в суде. Ранее обвинение в прениях сторон попросило суд приговорить рэпера к 11 годам колонии. Вартиков в последнем слове заявил, что раскаивается, попросил строгого его не наказывать. До этого он признал вину только в культивации и хранении наркотиков - выращивал марихуану, но не пытался ее сбывать. Вартикова задержали в марте и отправили в СИЗО. Он, по данным следствия, оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в поселке Совхоза имени Ленина в Московской области. Для этого он купил спецоборудование, семена и удобрения. При обысках полицейские изъяли 7 горшков с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений. Вартиков известен широкой публике по участию в рэп-баттлах на площадке Versus. За сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет, но срок за покушение на преступление не может превышать трех четвертей от максимального - то есть до 15 лет в случае с Obe 1 Kanobe.

