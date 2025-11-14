Россияне стали реже бронировать новогодние каникулы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251114/rossijane-864522710.html
2025-11-14T04:02+0300
2025-11-14T04:02+0300
туризм
бизнес
россия
красная поляна
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864522710.jpg?1763082162
красная поляна
04:02 14.11.2025
 
МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали позже бронировать отдых на новогодние каникулы - если раньше основная масса совершала брони в сентябре, то сейчас это сдвинулось на ноябрь, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Люди отодвигают бронирование Нового года на потом. Если раньше мы бронировали в сентябре, то сейчас бронируется в ноябре, сдвигается вправо, такая тенденция. Понятно, я говорю про основную массу людей - есть те, кто бронировал ту же Красную Поляну, горнолыжные курорты еще летом, таких много людей. Но большая часть все-таки сдвигает время принятия решения на ноябрь", - сказал Мкртчян.
Он предположил, что такая тенденция связана с неуверенностью в бюджете или в своей работе. "Скажем так, у людей видно, что другие проблемы помимо отдыха начинают появляться", - отметил Мкртчян.
Другими особенностями, которыми отличается отдых россиян в грядущие новогодние каникулы, стали рост числа автопутешествий - в частности, по российским направлениям - а также увеличение числа бронирований апартаментов для проживания. Обе тенденции связаны с тем, что, к примеру, большим семьям стало дорого покупать авиа- и ж/д билеты, а также бронировать отели, объяснил эксперт.
"Например, семья пять человек в России - это гигантская проблема. В России меньше 4% отелей могут расселить семью папа, мама, трое детей в одном номере однокомнатном. Обычно людям предлагают двухкомнатные номера - либо Family Room, либо люксы, либо просто два стандарта. Но у людей нет денег на люксы, на Family, на два стандарта. И проще брать двух или трехкомнатные апартаменты, это выходит в два раза дешевле, чем брать два номера в отеле", - сказал Мкртчян.
 
Заголовок открываемого материала