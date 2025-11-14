https://1prime.ru/20251114/rossijane-864522710.html

Россияне стали реже бронировать новогодние каникулы

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали позже бронировать отдых на новогодние каникулы - если раньше основная масса совершала брони в сентябре, то сейчас это сдвинулось на ноябрь, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. "Люди отодвигают бронирование Нового года на потом. Если раньше мы бронировали в сентябре, то сейчас бронируется в ноябре, сдвигается вправо, такая тенденция. Понятно, я говорю про основную массу людей - есть те, кто бронировал ту же Красную Поляну, горнолыжные курорты еще летом, таких много людей. Но большая часть все-таки сдвигает время принятия решения на ноябрь", - сказал Мкртчян. Он предположил, что такая тенденция связана с неуверенностью в бюджете или в своей работе. "Скажем так, у людей видно, что другие проблемы помимо отдыха начинают появляться", - отметил Мкртчян. Другими особенностями, которыми отличается отдых россиян в грядущие новогодние каникулы, стали рост числа автопутешествий - в частности, по российским направлениям - а также увеличение числа бронирований апартаментов для проживания. Обе тенденции связаны с тем, что, к примеру, большим семьям стало дорого покупать авиа- и ж/д билеты, а также бронировать отели, объяснил эксперт. "Например, семья пять человек в России - это гигантская проблема. В России меньше 4% отелей могут расселить семью папа, мама, трое детей в одном номере однокомнатном. Обычно людям предлагают двухкомнатные номера - либо Family Room, либо люксы, либо просто два стандарта. Но у людей нет денег на люксы, на Family, на два стандарта. И проще брать двух или трехкомнатные апартаменты, это выходит в два раза дешевле, чем брать два номера в отеле", - сказал Мкртчян.

