Россияне поддержали идею введения четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 14 ноя - ПРАЙМ. Большинство россиян поддерживают идею введения четырехдневной рабочей недели, против выступает только каждый пятый житель страны, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживает 51% экономически активных россиян, против выступает 22%. Каждый четвертый затруднился дать однозначную оценку (27%). Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за - 55% россиянок и 47% мужчин", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма заметно меньше: "за" высказались 46%. Среди россиян старше 45 лет уровень поддержки минимален (43%). При этом бизнес переходить на четырехдневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю (89%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% - недопустимой. Единичные случаи введения четырехдневки или ее временного эксперимента не меняют общей картины. Наиболее активное обсуждение темы происходило в период пандемии, в июле 2021 года, но и тогда 3 из 4 компаний не рассматривали эту идею. С тех пор интерес бизнеса к вопросу только снижается, что создает явный контраст с динамикой общественного мнения, отмечают авторы исследования.

