СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира

СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира - 14.11.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира

Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower, передает Business Insider. | 14.11.2025

2025-11-14T15:36+0300

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower, передает Business Insider. "C оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался", — говорится в публикации.Отмечается, что Россия лидирует в некоторых категориях вооружений и техники, таких как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня, а также флот минно-тральных кораблей.С 2005 года рейтинг Global Firepower (GFP) составляется как часть сети Military Factory, предоставляющей информацию о вооружениях разных стран.В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию наиболее мощной в мире. По их оценке, США расположились на втором месте по военной мощи, за ними следует израильская армия, а Украина заняла восьмое место в списке.

