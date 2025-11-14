Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира - 14.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира
Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower, передает Business Insider.
2025-11-14T15:36+0300
2025-11-14T15:36+0300
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower, передает Business Insider. "C оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался", — говорится в публикации.Отмечается, что Россия лидирует в некоторых категориях вооружений и техники, таких как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня, а также флот минно-тральных кораблей.С 2005 года рейтинг Global Firepower (GFP) составляется как часть сети Military Factory, предоставляющей информацию о вооружениях разных стран.В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию наиболее мощной в мире. По их оценке, США расположились на втором месте по военной мощи, за ними следует израильская армия, а Украина заняла восьмое место в списке.
общество , сша, украина
Общество , США, УКРАИНА
15:36 14.11.2025
 
СМИ рассказали о месте России в рейтинге сильнейших войск мира

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия занимает второе место в рейтинге военной мощи Global Firepower, передает Business Insider.
"C оценкой PowerIndex 0.0788 Россия занимает второе место среди самых могущественных армий мира. Помимо неядерной боевой мощи, она также обладает значительным ядерным потенциалом, который в рейтинге Global Firepower не учитывался", — говорится в публикации.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
СМИ сообщили ужасные новости Киеву из-за событий в зоне СВО
12:36
Отмечается, что Россия лидирует в некоторых категориях вооружений и техники, таких как самоходная и буксируемая артиллерия, реактивные системы залпового огня, а также флот минно-тральных кораблей.
С 2005 года рейтинг Global Firepower (GFP) составляется как часть сети Military Factory, предоставляющей информацию о вооружениях разных стран.
В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию наиболее мощной в мире. По их оценке, США расположились на втором месте по военной мощи, за ними следует израильская армия, а Украина заняла восьмое место в списке.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2025
В США жестко обрушились на Зеленского из-за скандала на Украине
11:09
 
